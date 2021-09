Homem é preso por dopar e estuprar empregada doméstica

CB Correio Braziliense

Um homem, de 52 anos, foi preso nesta quarta-feira (1/9) suspeito de dopar e estuprar a empregada doméstica, em Samambaia, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele praticou conjunção carnal e atos libidinosos com a vítima.

A 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), por intermédio da Seção de Atendimento à Mulher, cumpriu mandado de prisão preventiva — por tempo indeterminado — expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O indivíduo, que já possui condenações por crimes sexuais e cumpria pena em prisão domiciliar, teria dopado a vítima, que é empregada doméstica de sua residência.

Após denunciar o crime, a vítima conseguiu uma medida protetiva. Um dia após o registro o suspeito passou a perseguir e importunar a mulher, segundo Polícia Civil. O suspeito ameaçou e chantageou a funcionária para ter outras relações sexuais alegando que divulgaria fotos e filmagens sem o consentimento da vítima. Além disso, ameaçou matar o marido dela.

Desta forma, além de responder pelo crime de estupro de vulnerável – porque a vítima estava dopada – ele será acusado por perseguição e descumprimento da medida protetiva.

*Com informações da PCDF