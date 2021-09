YV Yasmin Valois*

Campanhas solidárias entregam cestas de alimentos e kits de higiene e limpeza a famílias carentes do DF - (crédito: LBV/Divulgação)

A Legião da Boa Vontade (LBV) realiza intensa mobilização social promovendo campanhas solidárias que visam recolher insumos para continuar entregando cestas de alimentos não perecíveis e kits de higiene e limpeza para milhares de famílias que foram severamente afetadas socioeconomicamente em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Atualmente, o desemprego e a fome atingem diversas famílias no país. Muitos sofrem com insegurança alimentar, falta de higiene e frio intenso em algumas regiões.

Para apaziguar essa situação a Caravana da Boa Vontade esteve, nesta teça-feira (31/8), em Luziânia (GO) para amparar famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e que residem nos bairros Parque Estrela Dalva I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII , Setor Mandu, Setor Industrial Santa Fé e Vila Guará.

Foram distribuídas mais de três toneladas de doações em forma de 80 cestas de alimentos não perecíveis, 80 kits de higiene e limpeza, 80 cobertores além de 80 kits com máscaras de proteção facial. A ação emergencial faz parte da campanha "Diga Sim!", da LBV, e precisa de doações para continuar prestando o atendimento a milhares de famílias em vulnerabilidade social e em risco alimentar atendidas em seus programas socioeducacionais e amparadas por entidades parceiras da LBV.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Além dessa ação a Caravana da Boa Vontade já percorreu outros municípios goianos no entorno do DF como Novo Gama, Cidade Ocidental, Valparaíso e Cavalcante além de regiões administrativas da capital federal como: Itapoã, São Sebastião, Ceilândia, Sol Nascente, Cidade Estrutural, Sobradinho, Samambaia, Recanto das Emas e Santa Maria.

As doações para a campanha podem ser feitas no site www.lbv.org.br ou por transferência bancária via PIX, pelo e-mail: pix@lbv.org.br. O resultado da campanha pode ser conferido no endereço @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.