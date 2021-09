VÍDEO: DF tem, ao menos, quatro pontos de incêndio nesta quinta-feira

PM Pedro Marra

Fumaça atrás do Centro Social de Lazer da Novacap (Celacap), perto da Epia - (crédito: Adriana Bernardes/CB/D.A Press)

Uma grande quantidade de fumaça que tomou conta da região próxima à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) atrapalhou a visibilidade na via e chamou a atenção de quem passava pelo local, na tarde desta quinta-feira (2/9). As chamas afetam o Parque Ecológico Ezechias Heringer, na região do Guará.

Além das chamas que afetam a região da Epia, próxima ao Setor de Oficinas (SOF) Sul, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) atua em outros três pontos: em uma área de vegetação do Sudoeste; no Setor Militar Urbano (SMU), entre o Setor de Garagens Oficiais (SGON) e o Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan), próximo ao Hospital da Criança de Brasília (HCB); além da Asa Norte.

No bairro do Plano Piloto, a corporação atendeu à ocorrência no Bloco I da SQN 412. A informação é de que um morador saiu do apartamento e esqueceu um bolo no forno. O incidente provocou muita fumaça no prédio, e ainda não há informações sobre feridos.

Na Epia, os motoristas que passavam pela parte superior do viaduto que dá acesso à via, no sentido Saída Sul, viram uma grande coluna de fumaça por trás do Centro Social de Lazer da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Celacap).

O CBMDF informou que o fogo atinge uma área em frente ao Casa Park. O Grupamento de Proteção Ambiental (Gpram) atua na região. No entanto, até a mais recente atualização desta notícia, a corporação não havia informado a possível causa do incêndio.

