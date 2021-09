Sextou: Brasilienses podem se preparar para enfrentar calor e seca

RM Rafaela Martins

Com previsão de temperatura máxima em torno dos 30ºC, o calor intenso e o tempo seco continuam nesta sexta-feira (3/9), no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas tendem a subir no fim de semana. O brasiliense deve se preparar, porque a umidade relativa do ar começou a cair novamente.

Apesar da sensação térmica de frio registrada na madrugada, o dia não permanecerá assim. Os termômetros marcaram mínima de 14°C no Paranoá. Na parte da tarde, o tempo terá névoa seca e variação dos ventos. “Sextou e vem aí o calor. Hoje o dia vai ser bem quente com as temperaturas chegando nos 30ºC, mantendo as características da seca. E no fim de semana, a tendência é continuar subindo”, destaca a meteorologista Andrea Ramos. Ela também garante que não há previsão de chuva.

O brasiliense que precisa sair de casa bem cedo costuma enfrentar o frio. A meteorologista explica que isso acontece pela perda radioativa. “Durante a madrugada, temos muita perda radioativa. O céu não estava com muitas nuvens e, na madrugada, perdemos o calor rapidamente. Com isso, temos a diminuição das temperaturas, as mínimas costumam ser registradas pela manhã e as máximas, na parte da tarde”, explica.

Seca no DF

A umidade relativa do ar vai oscilar entre 65% e 20% no Distrito Federal. "Continuamos com aquelas recomendações para o cidadão se hidratar, usar protetor solar, evitar a exposição ao sol e também os exercícios físicos entre 11h e 16h, pois é o momento que as temperaturas sobem e a umidade cai", diz a meteorologista.

Segundo a Defesa Civil, também é importante umidificar os ambientes com toalha molhada, balde com água ou umidificador.