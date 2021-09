Servidora atropelada por homem no Lago Sul passa por traqueostomia

PM Pedro Marra

(crédito: Reprodução)

A servidora pública Tatiana Thelecildes Matsunaga, 40 anos, atropelada pelo advogado Paulo Ricardo Milhomem, 37, passou por operação de traqueostomia na tarde dessa quinta-feira (2/9). Segundo a família, os médicos do hospital particular no qual ela está internada realizaram o procedimento para melhorar a respiração da paciente, entubada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Para o pai de Tatiana, Luiz Sérgio Machado, 65, a mudança vai dar maior conforto à filha. "Foi feito para melhorar a respiração e, com isso, até ajudá-la a acordar. Então foi por isso que sugeriram, e a família acatou. Isso dá mais conforto para ela. É dia a dia, um degrau atrás do outro", diz o aposentado.

No último domingo (29/8), Tatiana Machado teve a sedação retirada por médicos. O dreno da cabeça foi retirado no sábado (28/8). De acordo com familiares, ela apresenta alguns movimentos leves durante a recuperação do quadro de saúde.

Em decisão na terça-feira (31/8), integrantes do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF) suspenderam por 90 dias o registro de Paulo Ricardo Milhomem, preso por atropelar a mulher no Lago Sul. Em nota, o Tribunal de Ética informou que considerou o pedido de suspensão preventiva do registro do advogado procedente. A mesa julgadora foi composta por 23 profissionais do direito. Todos votaram, exceto o presidente, Antonio Alberto do Vale Cerqueira.

A Lei nº 8.906 de 1994 prevê a suspensão preventiva do registro de advogados quando são acusados de algo grave que prejudique a imagem da categoria. O procedimento é cautelar e, depois, a OAB-DF determinará se ele responderá a processo disciplinar ou não.