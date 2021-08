VÍDEO: Advogado atropela mulher durante briga de trânsito no Lago Sul

DD Darcianne Diogo

Câmera de segurança registraram o momento do atropelamento - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um advogado, de 40 anos, atropelou uma mulher após uma briga de trânsito, no Lago Sul, na manhã desta quarta-feira (25/8). O crime foi registrado por câmeras do circuito interno de segurança de uma casa. A vítima, de 40 anos, está internada em um hospital particular do DF em estado grave.

A filmagem mostra o momento em que a mulher estaciona o carro, um Creta branco, em frente de casa. Segundos depois, o autor, que está em um Idea prata, chega. "Eles tiveram um desentendimento de trânsito. O autor, então, seguiu a vítima até a entrada da residência dela e começaram uma nova briga", afirmou o delegado-chefe da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), Renato Fayão.

Assustado, o marido da mulher escutou a discussão e saiu de dentro da casa para ver o que estava acontecendo. No vídeo, a vítima sai de dentro do carro e, em poucos segundos, é atropelada pelo advogado. A mulher foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF e segue internada no hospital.

Logo após o ocorrido, os moradores acionaram a Polícia Civil. "A unidade de policiamento foi comunicada e, com base nas imagens, identificamos o condutor", completou o delegado. O homem se apresentou pouco tempo depois na 10ª DP junto ao advogado. Aos policiais, ele confessou o crime e disse que "se sentiu ameaçado" e, por isso, teria a atropelado.

O homem foi preso em flagrante e responderá por tentativa de homicídio. O carro dele também foi apreendido para perícia.

Veja as imagens captadas pelas câmeras de segurança (imagens fortes)