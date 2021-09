Postos de vacinação na área central de Brasília não vão funcionar no feriado

CM Cibele Moreira

(crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal sofrerá alteração no feriado de 7 de Setembro. Os pontos de aplicação do imunizante localizados na área central de Brasília não vão funcionar na próxima terça-feira. A medida foi tomada devido às manifestações programadas para ocorrer na Esplanada.

A Secretaria de Saúde informa que, na região, apenas o drive-thru noturno em frente ao QG do Exército, na Praça dos Cristais, irá aplicar as doses neste dia, a partir das 18h. Os demais pontos de vacinação instalados nas regiões administrativas do Distrito Federal vão funcionar normalmente, das 9h às 17h.

A lista dos postos de aplicação para a segunda e primeira dose previstas para o feriado será atualizado pela pasta na segunda-feira (6/9).

No feriado da independência, cerca de 16 protestos estão confirmados para ocorrer na área central de Brasília — sendo que 13 são a favor do governo Jair Bolsonaro e 3 contra. O trânsito no Eixo Monumental e na Esplanada dos Ministérios terá pontos de interdição, na altura da torre de TV e da Catedral até a Praça dos Três Poderes.

O policiamento será reforçado durante todo o dia. O governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou que cerca de 5 mil servidores das forças de segurança do Distrito Federal atuarão em conjunto no feriado de 7 de Setembro.