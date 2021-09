Covid-19: confira os postos de vacinação em funcionamento neste sábado (4/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A imunização contra a covid-19 no Distrito Federal continua neste sábado (4/9). O atendimento será das 9h às 17h nos pontos diurnos. Já aqueles com aplicação noturna funcionarão entre 18h e 22h. Há locais definidos para pedestres e para atendimento drive-thru. Ao todo, seis postos de vacinação estarão abertos para o público. Adolescentes, grávidas e puérperas devem procurar postos específicos e a população com 18 anos ou mais, também.

Para quem precisa receber a segunda dose (D2), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informa os pontos em que haverá aplicação de cada imunizante. Vale lembrar que a vacinação contra a Influenza e as vacinas de rotina também estão disponíveis na capital.

Confira os locais:

Covid-19: Pontos de vacinação abertos neste sábado (4/9) (foto: Divulgação: Secretaria de Saúde do Distrito Federal)

Covid-19: Pontos de vacinação abertos neste sábado (4/9) (foto: Divulgação: Secretaria de Saúde do Distrito Federal)

Pontos de vacinação contra a Influenza no Distrito Federal (foto: Divulgação: Secretaria de Saúde do Distrito Federal)

Pontos de vacinação de rotina espalhados no DF (foto: Divulgação: Secretaria de Saúde do Distrito Federal)