Covid-19: pelo terceiro dia consecutivo, DF tem mais de mil casos da doença

A Secretaria de Saúde confirmou mais 1.054 casos da covid-19 no Distrito Federal, nessa sexta-feira (3/9). Pelo terceiro dia consecutivo, os registros ficaram acima de mil. Outro dado apresentado no boletim mais recente da pasta diz respeito à taxa de transmissão do novo coronavírus, que permanece acima de 1. O indicador se encontra em 1,04 — o que demonstra avanço da pandemia, pois cada grupo de 100 infectados transmite a doença para, em média, outras 104 pessoas.

O boletim notifica, ainda, 20 mortes provocadas pela doença. Com isso, a média móvel de óbitos referente aos últimos sete dias foi 16,6% maior que a verificada duas semanas antes. A comparação leva em conta o ciclo da doença, que dura, em média, 14 dias. Em relação aos casos, o indicador ficou 30,3% acima do registrado em 20 de agosto.

Com as atualizações, o total de infecções no DF subiu para 473.731, e o de mortes, para 10.104. Dos pacientes, 88,8% moram na capital federal; entre as vítimas, essa taxa é de 91,3%. Seis dos 20 óbitos confirmados pela Secretaria de Saúde ocorreram nessa sexta-feira (3/9). Os demais, entre 3 de março e quinta-feira (2/9). A maioria das vítimas (oito) tinha idades entre 60 e 69 anos.



A maior parte delas moravam em Ceilândia (quatro) e em Taguatinga (três). As duas regiões administrativas estão entre as cinco cidades com mais casos no DF. Ceilândia lidera o ranking, com 12,4% dos registros. Na sequência, aparecem Plano Piloto (11,2%), Taguatinga (8,9%), Águas Claras (6,3%) e Samambaia (6,2%).



Em relação às mortes, as cinco regiões administrativas com mais vítimas da covid-19 são: Ceilândia, com 1.559 óbitos; Taguatinga (978); Samambaia (766); Plano Piloto (685); e Planaltina (529).

Vacinação

Nessa sexta-feira (3/9), o Distrito Federal alcançou 78,6% da população com mais de 12 anos vacinada com a primeira dose contra a covid-19 — 2,02 milhões de brasilienses. Atualmente, esse é o público apto a se imunizar no país.

Em relação às pessoas que completaram o ciclo vacinal, com duas aplicações ou com o imunizante de dose única, a quantidade é de 836,8 mil. Esse público corresponde a 34,6% dos habitantes com mais de 12 anos da capital federal (2,57 milhões de pessoas).

Na próxima terça-feira (7/9), devido ao feriado do Dia da Independência, a vacinação no Distrito Federal sofrerá alterações. Na área central de Brasília, não haverá atendimento. Das regiões próximas à Esplanada dos Ministérios, apenas o drive-thru noturno da Praça dos Cristais receberá a população.

Nas demais partes do DF, a aplicação das doses ocorrerá normalmente, das 9h às 17h e das 18h às 22h (nos pontos drive-thru noturnos). A lista atualizada dos postos e horários de atendimento no feriado será divulgada pela Secretaria de Saúde na segunda-feira (6/9).