Morre Maria do Chapéu, pioneira da Vila Planalto, vítima da covid-19

DD Darcianne Diogo

Maria do Chapéu morreu vítima da covid-19 - (crédito: Redes sociais/Divulgação)

Morreu, nessa sexta-feira (3/9), Maria Vicentina de Cássia, aos 83 anos, uma das pioneiras da Vila Planalto e fundadoras do Centro Social e Creche Comunitária da região, vítima de complicações da covid-19, após ficar internada por mais de 40 dias no hospital.

Mineira, Maria, mais conhecida como Maria do Chapéu, chegou em Brasília com o marido no ano da inauguração da capital, em 1960. No DF, a pioneira abriu uma venda no Acampamento da Rabello, na Rua “Fazendinha”, na Vila Planalto.

A escritora Leiliane Rebouças, 46, morava com a mãe na cidade, quando ainda era criança. A mãe, Maria Albaniza Rebouça, 82, foi a primeira costureira da Vila Planalto e morreu em 17 de agosto, por complicações de Alzheimer. “Minha mãe e a dona Maria eram muito amigas e fizeram história na comunidade. As duas lutaram, juntas, para que a única linha de ônibus que atendia a região não fosse retirada”, detalhou.

Maria do Chapéu ao lado da amiga Maria Albaniza Rebouça (foto: Leiliane Rebouça/Divulgação)

As amigas criaram, ainda, o “Grupo das Dez Mulheres”, uma organização feminina que lutou pela fixação da Vila Planalto. Maria do Chapéu também é uma das fundadoras do Centro Social, da Creche Comunitária e do Grupo de Idosos. “Uma vez, a dona Maria me ajudou a ir até a Praça dos Três Poderes para burlar a segurança do presidente da época. Minha mãe não queria me levar e ela mandou eu falar com um amigo da família, que convenceu minha mãe e eu fui”, contou Leiliane.

Conhecida como benzedeira da Vila Planalto, a casa de Maria nunca ficava vazia e sempre recebia os moradores interessados em xaropes e ervas medicinais, que ela mesmo produzia. A pioneira ficou internada por mais de 40 dias, sendo que boa parte do tempo na unidade de terapia intensiva (UTI), mas não resistiu às complicações da covid-19.