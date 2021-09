Prepare-se: os termômetros podem chegar aos 33°C neste domingo

RM Rafaela Martins

Alerta para temperaturas altas e seca intensa! Com previsão de máxima de 33ºC no Distrito Federal, o calor e a névoa seca continuam neste domingo (5/9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar ficará entre 15% e 20%, permanecendo baixa na capital. Os termômetros continuam subindo até o feriado de 7 de Setembro, e a chuva não passará perto do DF.

Com muitas nuvens e nebulosidade na parte da tarde, não se engane: o dia será ensolarado, e o brasiliense deve continuar com os cuidados de sempre. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o estado de alerta quando a umidade está abaixo dos 30%. O Distrito Federal registrou, neste sábado (4/9), a menor taxa de umidade relativa do ar deste ano: 13% na região do Gama, segundo o Inmet.

De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, o que aconteceu no sábado, igualou-se a 20 de julho, quando também em ficou em 13% na Estação de Brazlândia. “A tendência é se repetir mesmo. Com as temperaturas altas e umidades baixas, devemos ter bastante cuidado com a saúde. Estamos entrando em um período crítico da seca, em que acontecem queimadas”, ressaltou a profissional.

O nível de medição da Defesa Civil, indica que quando a umidade relativa do ar varia entre 12% e 20% por dois dias consecutivos, a cidade entra em estado de alerta. Nesses casos, a orientação é beber, pelo menos, seis copos d'água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e usar roupas leves. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h. Também recomenda-se não queimar lixo ou entulho.

Hoje, a mínima de 12°C foi registrada em Águas Emendadas, em Planaltina. A intensidade dos ventos varia entre fraco e moderado, mas não há previsão de chuva para os próximos dias no Distrito Federal.