DF registra 663 casos de covid-19 em 24 horas

MM Michel Medeiros - Especial para o Correio

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde às 17h deste domingo (5/9), apontam para uma nova redução no número de casos de covid-19 no Distrito Federal. De acordo com o relatório, no período de 24 horas, 663 pessoas testaram positivo para a doença. Com o balanço, a média móvel de casos fechou o dia em 642,1.

O número de óbitos notificados no mesmo período, contabiliza 12 mortes – oito do sexo masculino e quatro do sexo feminino. A mediana de óbitos está em 10,1. Ainda de acordo com o boletim, a taxa de transmissão da doença caiu para 0,97, índice considerado positivo, pois cada grupo de 100 infectados transmite a doença para, em média, outras 97 pessoas. O indicador abaixo de 1 aponta para a situação de controle da pandemia.

Desde o início da pandemia, 475.083 casos confirmados da doença já foram confirmados pela SES-DF. Destes, 10.128 evoluíram para óbitos.