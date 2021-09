CM Cibele Moreira

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

Devido ao feriado de 7 de Setembro, apenas três pontos de vacinação contra a covid-19 irão funcionar nesta terça-feira (7/9). A Secretaria de Saúde mobilizou as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 3 de Taguatinga (na QNL 1) e a 7 de Ceilândia (na QNO 10) para aplicar o imunizante na população acima dos 17 anos nesta terça, das 9h às 17h.

No Plano Piloto, em razão das manifestações previstas para ocorrer ao longo do dia, será disponibilizar somente o ponto drive-thru da Praça dos Cristais — em frente ao QG do Exército —, das 18h às 22h.

Nos locais serão disponibilizadas vacinas para a primeira e segunda dose. De acordo com Fabiano dos Anjos, subsecretário de Vigilância à Saúde substituto. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (6/9), na sede da pasta.

Na quarta-feira (8/9), os pontos de vacinação nas UBS e no Parque da Cidade voltarão a funcionar normalmente. Durante a coletiva, também foi definido a antecipação da segunda dose para quem irá completar o ciclo vacinal da AstrZeneca e Pfizer até 24 de setembro. Esse grupo poderá receber o imunizante antes da data prevista a partir desta quarta.

Vacinação no feriado 7 de Setembro (foto: Divulgação - Saúde)