Bolsonaristas pressionam e conseguem acesso à Esplanada nesta segunda

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução)

Manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro que chegaram à Esplanada dos Ministérios, na noite desta segunda-feira (6/9), conseguiram acessar o local que era bloqueado desde este domingo (5/9). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar os grupos de apoiadores do presidente ao lado de veículos da polícia, que abrem espaço para que as pessoas passem.



Antecipação

Apesar das manifestações contra e a favor do presidente estarem marcadas apenas para esta terça-feira (7/9), muitos grupos que apoiam Bolsonaro já estão na capital nesta segunda-feira. Cerca de 3 mil pessoas estão acampadas no Recanto das Emas, a 26 km do centro de Brasília, em um ato a favor de Jair Bolsonaro.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estão fazendo a segurança da área. Dois helicópteros também sobrevoam a região. Desde o fim de semana, grupos pró-governo desembarcam na capital para participar das manifestações no feriado de 7 de Setembro.