Vídeo: Manifestantes pró-Bolsonaro se concentram em parque no Recanto das Emas

AB Adriana Bernardes AI Ana Isabel Mansur

Tendas, barracas, caminhões e ônibus ocupam o local - (crédito: PMDF/Divulgação)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão concentrados no Parque Leão, no Recanto das Emas, desde, pelo menos, sexta-feira (3/9). Segundo relatos enviados ao Correio na tarde desta segunda-feira (6/9), agentes da Polícia Rodoviária Federal estão no local controlando o trânsito, que está congestionado.

Além de ônibus e caminhões dentro do parque, carros de passeio, caminhonetes e motocicletas enfeitados com bandeiras e adesivos nas cores verde e amarelo estão estacionados do lado de fora.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar que há estruturas montadas, como barracas, tendas e pontos de lanche. Alguns manifestantes bebem cerveja em mesas e quiosques montados no local. Não há informações sobre a quantidade de pessoas no local.

Desde sexta-feira (3/9), o Parque Leão está pronto para receber os manifestantes, conforme uma publicação nas redes sociais. A postagem cita banheiros, chuveiros, praça de alimentação, área de camping e posto médico, além de seguranças, brigadistas e iluminação. O parque também oferece estacionamento gratuito para "todos os patriotas do Brasil."

A publicação destaca que não será autorizada a entrada no parque com objetos cortantes nem será permitida a comercialização de comidas, bebidas e produtos sem autorização. Em vídeos nas redes sociais, manifestantes afirmam que a concentração seguirá do parque para o ato na Esplanada dos Ministérios, na terça (7/9).