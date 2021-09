Que calor! Temperatura no DF pode chegar a 33°C nesta terça-feira (7/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/ CB )

O feriado de 7 de Setembro, marcado por manifestações em Brasília, vai ser de muito calor e baixa umidade do ar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), a capital pode chegar aos 33°C nesta terça-feira. A umidade relativa do ar pode ficar em 15%. Nesta manhã, os termômetros já registraram 29,8°C e umidade de 21%.

De acordo com a Defesa Civil, em dias com altas temperaturas e baixa umidade do ar, é importante beber pelo menos seis copos d'água no dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, usar roupas leves, evitar exercícios físicos entre 10h e 17h e não queimar lixo e entulho.

O DF registou o dia mais quente do ano neste domingo (5/9), quando as temperaturas chegaram a 34,5ºC.