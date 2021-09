VÍDEO: homem é preso suspeito de comandar boca de fumo no Sol Nascente

DD Darcianne Diogo

No endereço, investigadores policiais encontraram 345 porções de cocaína e 22 de crack - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem foi preso, na tarde dessa segunda-feira (6/9), suspeito de comandar uma boca de fumo no bairro Sol Nascente, em Ceilândia. O ponto de venda de drogas funcionava em uma casa, na Chácara 150. Policiais que estiveram no local gravaram a ação em vídeo (assista abaixo).

No começo do ano, o endereço havia sido alvo das equipes, pois, segundo os investigadores, funcionava como ponto de venda de cocaína e crack. "Monitoramos o local durante a tarde de hoje (segunda-feira) e flagramos o momento em que usuários se aproximavam para adquirir a droga", afirmou o delegado-chefe da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), Thiago Peralva.

Além do suspeito de ser o responsável pelo negócio, um jovem de 22 anos, três usuários foram presos no local. Durante as buscas no imóvel, os policiais da Divisão de Operações Especiais (DOE) da Polícia Civil do DF encontraram 345 porções de cocaína, 22 de crack, um caderno com anotações com informações sobre as vendas, R$ 1.050 em espécie e dois celulares. "A casa, de alto padrão, contava com sistema de monitoramento para tentar frustrar a ação policial", completou Thiago Peralva.

O jovem apontado como dono da boca de fumo tinha histórico criminal por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil, onde aguardará audiência de custódia.