Panelaço contra Bolsonaro é registrado no DF e diversas capitais

RN Ronayre Nunes

Panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro em Águas Claras - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Seguindo as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro ao longo do dia desta terça-feira (7/9), o Distrito Federal e várias outras cidades do país registraram um panelaço, desta vez contra o líder do executivo brasileiro. O panelaço foi convocado pelas redes sociais e estava marcado para as 19h. Na capital federal, foram ouvidos o bater de panelas no Sudoeste, Guará, Águas Claras, Asa Norte, entre outros.



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o vice-presidente da CPI da Covid-19, foi um dos que ajudaram a divulgar o movimento nas redes.

- Gasolina a R$ 7,00



- Kg da carne R$ 50,00



- Gás de cozinha R$ 120,00



- Kg do feijão R$ 10,00



- Crise Hídrica



Esses são os verdadeiros problemas do povo brasileiro! #Panelaço #7DeSetembro pic.twitter.com/Wp4RmOW0bT — Randolfe Rodrigues ???????? (@randolfeap) September 7, 2021





Confira o compartilhamento de alguns internautas sobre o panelaço ao longo do país:



aqui na minha janela vendo o panelaço até me emocionei várias pessoas xingando bolsonaro ???????? coisa linda — ???????????????????????? ???? (@iasminaps) September 7, 2021

Na Asa Norte em Brasília as Panelas estão truando!

#ForaBolsonaro #Panelaço



pic.twitter.com/EWkC4Ptb0F — União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (@ubesoficial) September 7, 2021

Mais de 20 MINUTOS de Panelaço em Santa Cecília/SP

#ForaBolsonaro #Panelaço pic.twitter.com/LJldJfiuvW — União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (@ubesoficial) September 7, 2021

Panelaço pelo #ForaBolsonaro no bairro das Graças, no Recife. pic.twitter.com/OykLBPfsEe — Aquiles Lins (@linsaquiles) September 7, 2021

Panelaço com força na Vila Mariana em São Paulo.



Presidente é muito amado por aqui (só que não)#BolsonaroAcabou #BolsonaroGenocida pic.twitter.com/FnzfmfRtp3 — Daniel Candido (@eucandidodaniel) September 7, 2021