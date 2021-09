CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Protestos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na Esplanada dos Ministérios e imediações da Torre de TV, terminam com o registro de nove furtos de celulares, dois suspeitos detidos e 32 pessoas atendidas pelo Corpo de Bombeiros devido a problemas relacionados com as condições climáticas. Este é o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que classificou os atos do 7 de Setembro como "pacíficos" e resumiu que o dia foi "tranquilo".

Durante os protestos, uma pessoa acabou detida pelos policiais militares, na Esplanada, por porte de drogas e com quatro celulares. O suspeito foi conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) e autuado em flagrante. Outro caso aconteceu atrás do Ministério da Economia. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Polícia Especializada (DPE) por estar com entorpecentes e uma arma branca. Ele assinou um Termo de Compromisso e foi liberado.

Para as manifestações, a Polícia Militar do DF (PMDF) reforçou o policiamento da região e atuou com apoio de tropas especializadas, como Batalhão de Choque, Cavalaria, e de Policiais com Batalhão de Policiamento com Cães. Além disso, foram realizadas linhas de revistas pessoais em pontos estratégicos em que foram recolhidos hastes e canos usados nas faixas.

Calor

Já o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) registrou 32 atendimentos, sendo 22 deles relativos às condições climáticas. As vítimas foram orientadas a reforçar a hidratação. Outras 10 pessoas receberam atendimentos pré-hospitalares: três foram levados para o hospital, sendo dois casos de convulsão e um por queimadura solar. O Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) deu apoio às ações para melhor mobilidade e fluidez do trânsito.

S1 e N1 inerditadas



Os manifestantes foram dispersos por volta das 14h, no entanto, algumas pessoas permaneceram na Esplanada dos Ministérios. A previsão é que as vias N1 e S1 permaneçam interditada até esta quarta-feira (8/9), com o fluxo de veículos proibido a partir da alça de acesso à Rodoviária do Plano Piloto até a Praça dos Três Poderes. A liberação das vias ocorrerá após uma avaliação do cenário por parte das autoridades de trânsito.

A orientação para os servidores públicos e para as pessoas que quiserem participar da manifestação nesta quarta (8/9), é acessar a Esplanada pelos anexos dos ministérios, nas vias S2 e N2. A SSP-DF reforça que as forças de segurança permanecerão monitorando a região central de Brasília por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) e equipes em campo. O Trânsito de veículos na altura da W3 até a Funarte já foi liberado esta tarde.