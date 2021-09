Sucesso ou fracasso? Internautas debatem os atos pró-Bolsonaro

CB Correio Braziliense

Ao Correio, fontes da PMDF informaram que o público estimado foi de 400 mil pessoas - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

As manifestações deste 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, região central de Brasília, dividem opiniões. Mesmo depois que o ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro foi encerrado, internautas seguem em discussão para saber se o movimento fracassou ou foi um sucesso.



Para efeito de comparação, alguns citaram eventos culturais que ocorriam na capital federal nos tempos pré-pandemia. O show do RBD em 2008 foi lembrado, assim como a apresentação da cantora Rita Lee em 2012. A banda Capital Inicial, que nasceu no DF, também foi lembrada como exemplo de evento com público maior que o desta terça-feira.



Eu sou de bsb e show na esplanada da Rita Lee ( amo) tem mais gente (local) que isso fácil fácil .

Teve gente? Teve.

Mas nem perto do q esperavam já que teve caravana do " país inteiro ".

Flopou — Ana Bona (@LidiaBona) September 7, 2021





Show do RBD na Esplanada em 2008 / Manifestação bolsonarista hoje pic.twitter.com/bCAgfYURSJ — forró (@cotore) September 7, 2021





Sou de Brasília e já vi a Esplanada lotada no show do Capital Inicial. Hoje tava sossegado. Já estive na Paulista em dia de São Silvestre e era o dobro de gente lá.

Bolsonaro derreteu, acabou, virou pó.

Só está na rua apoiando o genocida o que mostram as pesquisas. Acabou. — Padmé Amidala (@deniseinthesky) September 7, 2021



Outro internauta argumentou que para "encher a Esplanada" seria preciso que a área ocupada chegasse, pelo menos, até a Catedral Metropolitana, que fica há cerca de 1,3km da sede do Congresso.



diz que encheu a esplanada mas não tinha gente nem até a catedral — The Heretic and The Dark Master (@lucas_pinke) September 7, 2021



Embate



Os apoiadores do presidente, por outro lado, também foram ao Twitter para comemorar e argumentar exatamente o oposto. Segundo eles, a Esplanada estava realmente lotada e a manifestação em apoio ao governo, contrária ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao sistema eleitoral, foi um sucesso.



Superou todas as minhas expectativas

Esperava que fosse gigante, só errei no tamanho deste gigantismo.

Algo inesperado. Algo lindo de se ver.

Esplanada virou um mar verde amarelo

Paulista outro mar verde amarelo

Bandeiras do Brasil por todos os lados do país. — Sia (@siaconta2) September 7, 2021





Nada menos do que o esperado.

Aguardando o "day after".

Que parece que já começou... — maria do carmo junqueira (@mcarmojunqueira) September 7, 2021





TEM QUE SER MITO para LOTAR a Esplanada dos Ministérios! Só quem conhece tem a dimensao...de qto precisa de gente p encher aquele lugar. — Olivia (@MaraOliviaPo) September 7, 2021





Você ao menos tem noção do tamanho da Esplanada dos Ministérios? Veio a Brasília ao menos 1 vez na vida? Realmente. Depender de jovens como vc está lascado mesmo. kkkkk Segue seu líder de 9 dedos que vc ganha ao menos pão com mortadela. kkkk — Roger (@Roger_Federer__) September 7, 2021





A esplanada é gigante, viu? Para juntar aquele tanto de gente ali é difícil. Não acho que tenha flopado não. Infelizmente — Rayan (@RayanMilhomem) September 7, 2021



Estimativa de público



A PMDF informou na segunda que se preparava para receber um público de 100 mil pessoas na manifestação desta terça. Logo no fim do ato, a Secretaria de Segurança comunicou que não divulgaria as estimativas oficiais de público.



Entretanto, fontes da PM informaram ao Correio que a contagem gira em torno de 400 mil pessoas ao longo de toda a manhã deste 7 de setembro. Apesar da tensão entre os protestos da oposição e os governistas, não foram registradas ocorrências graves ao longo do evento.



Vale ressaltar que não se tem certeza de quanto do público é local ou quantas pessoas vieram de outros estados. Isso porque os hotéis da capital estão lotados desde o fim de semana, com caravanas, ônibus fretados e maior movimentação nas entradas da cidade com a chegada dos manifestantes bolsonaristas — que, inclusive, conseguiram furar o bloqueio policial e causaram tumulto na Praça dos Três Poderes na noite de segunda.