Saiba os pontos de vacinação contra a covid-19 desta quarta

AI Ana Isabel Mansur

Após redução dos locais de aplicação das vacinas contra a covid-19 nesta terça (7/9), por conta do feriado, a Secretaria de Saúde volta a imunizar a população do Distrito Federal normalmente. A partir de quarta-feira (8/9), as pessoas com a segunda dose (D2) das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer/BioNTech agendada para até 24 de setembro poderão adiantar a aplicação.

A primeira dose (D1) dos imunizantes será aplicada em 16 pontos para pedestres e um drive-thru nesta quarta (8/9), para adolescentes de 17 anos, inclusive gestantes e puérperas. Os maiores de 18 anos serão vacinados em 19 postos para pedestres e um drive-thru.

A D2 das vacinas será majoritariamente aplicada em unidades com atendimento para pedestres. A AstraZeneca estará disponível em dois pontos drive-thru e a CoronaVac, em um. A segunda dose da Pfizer/BioNTech será aplicada somente no modelo para pedestres.

Vacinômetro

Neste feriado da Independência do Brasil, a Secretaria de Saúde vacinou 206 pessoas com a D1 dos imunizantes e 681 com a D2. Não houve aplicação da vacina de dose única, da Janssen.

No total, o Distrito Federal tem 2.032.007 imunizados com a primeira aplicação e 911.494 vacinados com as duas doses ou com o imunizante de dose única. Em relação à população distrital acima de 12 anos, 78,81% tomaram a D1 e 35,35%, a D2 e a DU.

Pontos de vacinação da primeira dose no DF nesta quarta-feira (8/9) (foto: SES-DF/Divulgação)



Pontos de vacinação da segunda dose para pessoas acima de 18 anos no DF nesta quarta-feira (8/9) (foto: SES-DF/Divulgação)