Infecções por covid-19 sobem 34% em duas semanas no Distrito Federal

AI Ana Isabel Mansur

Média móvel de mortes pela doença está estável há quatro dias - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os casos de covid-19 no Distrito Federal estão em alta há uma semana. Nesta terça-feira (7/9), a média móvel de infecções — cálculo usado para amenizar atrasos nas notificações e facilitar a visualização da pandemia — está em 902,6. Em 24 de agosto, há 14 dias, o número estava em 673,6, o que representa aumento de 34%.

A média móvel de mortes pela doença está estável há quatro dias. O quadro de estabilidade mostra que a variação do dado em duas semanas ficou abaixo de 15%, tanto para mais quanto para menos. Com 14,6 nesta terça (7/9), o indicativo cresceu 3,25% na comparação com 24 de agosto.

O boletim diário da Secretaria de Saúde trouxe a confirmação de 12 mortes pela doença, das quais uma ocorreu nesta terça (7/9). Quatro óbitos datam de maio a julho, e o restante aconteceu em setembro. Três vítimas tinham entre 40 e 59 anos, e as demais estavam na faixa etária acima de 60. A secretaria confirmou mais 646 casos da doença nesta terça-feira.

Com as atualizações, o total de infecções no Distrito Federal é de 476.789, das quais 458.257 (96,1%) são considerados pacientes recuperados. Desde o início da pandemia, 10.156 pessoas perderam a vida para a covid-19 no DF.

A taxa de transmissão da doença, que indica a reprodução do vírus, está em 0,92. O número mostra que cada 100 pessoas contaminadas podem infectar outras 92. Nessa segunda-feira (6/9), a taxa estava em 0,94 e, no domingo, em 0,97.