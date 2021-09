Caesb passa a informar clientes por meio de mensagens SMS

CB Correio Braziliense

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press - 16/9/10)

Os SMS passaram a ser comuns no cotidiano da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). Ela está utilizando a ferramenta para melhorar a comunicação com seus clientes. A solução desenvolvida utiliza inteligência espacial para identificar especificamente os clientes impactados por eventual manobra ou manutenção na rede que causem falta d’água.

Além disso, a Caesb pode utilizar a ferramenta para enviar informações relevantes sobre campanhas. Para que o usuário receba mensagens da companhia, ele precisa estar com o seu cadastro atualizado. Se não estiver, pode fazer a atualização no autoatendimento, no site da Caesb, onde há a opção “Atualizar Dados Cadastrais”. É necessário cadastrar um número de celular.

O gerente de Geoprocessamento da Caesb, Carlos Eduardo Machado Pires, defende que o envio de mensagens SMS é uma abordagem de baixo custo e alta eficiência, porque atinge 100% dos celulares, independente do usuário ter alguma aplicação específica ou acesso à internet.

“A integração do GIS com a Central de Atendimento (IGCA) proporcionou a transformação digital na comunicação direta com os clientes da Caesb. Agora é possível enviar informações relevantes apenas para os usuários que realmente precisam ter conhecimento, não sendo necessário veicular em grandes mídias ou jornais, onde muitas vezes os principais interessados não são atingidos”, comemora Carlos Eduardo.

O agente de Suporte ao Negócio da Caesb, Alexandre Siqueira Lacerda, que trabalha na Gerência de Atendimento ao Cliente (PROC), esclarece que Integração do GIS com a Central de Atendimento, por meio do georreferenciamento, tornou possível enviar campanhas comerciais, de obras, manutenção e operação para clientes cujas inscrições estejam contidas dentro de uma determinada área geográfica.

“A parceria tornou possível uma mudança de paradigma para a companhia no relacionamento com os seus clientes, uma vez que, a partir de agora, a Caesb poderá tomar a iniciativa na comunicação e se antecipar ao contato do usuário numa ocorrência de falta de água, por exemplo”, celebra.

*Com informações da Caesb