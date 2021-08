Problema em estação da Caesb deixa moradores de Planaltina sem água

PM Pedro Marra

Um problema na estação da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) deixou moradores de Planaltina (DF) sem água nesta segunda-feira (9/8). Ao Correio, eles relataram que a interrupção começou no início da tarde. Além disso, atendentes da empresa teriam informado que o restabelecimento do serviço só ocorreria na terça-feira (10/8), o que preocupou a população.

Supervisora na área de empréstimos, Rainara Duarte, 29 anos, conta que a interrupção começou por volta das 13h, no bairro Jardim Roriz, onde mora. "Liguei no SAC (serviço de atendimento ao consumidor) da Caesb e falaram que (o serviço) voltaria às 20h. Disseram que a falta de água resultou de um problema na parte elétrica", relata.

Rainara acrescenta que o problema é frequente na região. "Como passo a maior parte do tempo trabalhando, só percebo quando chego em casa. Mas tem acontecido de forma recorrente. Em julho, foram duas vezes. Esta é a segunda vez neste mês. A última foi no domingo (1º/8)", detalha.

A auxiliar de análise de documentos Divina Pereira de Morais, 28, diz que está sem água desde as 12h desta segunda-feira (9/8). "Não liguei para a Caesb para saber o motivo, mas, mesmo com caixa d'água em casa, fui pega desprevenida. Ninguém avisou que haveria esse corte. Ficamos de mãos atadas, sem saber o que fazer", reclama.

Divina conta que o desabastecimento afetou outras partes da cidade e provocou transtornos para a rotina. À tarde, ela tinha uma consulta marcada, mas precisou adiar o compromisso. "A dentista disse que não tinha como fazer o procedimento porque não tinha água", lamenta.

Sem energia

Em nota, a Caesb informou que a falta de água em parte de Planaltina ocorreu devido a uma "interrupção no fornecimento de energia da localidade, causado por um curto-circuito na rede elétrica que abastece a elevatória (estação onde ocorre bombeamento do fluxo) da companhia responsável pela distribuição da água".

A empresa comunicou que restabeleceu o fornecimento na Vila Buritis, mas o processo de chegada do fluxo até os imóveis "é gradativo e deve ocorrer nas próximas horas".

A reportagem aguarda posicionamento da Neoenergia Distribuição Brasília a respeito do problema na rede elétrica.