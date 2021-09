Calor: DF pode atingir máxima de 34ºC no período da tarde desta quinta-feira

JE Júlia Eleutério

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O calor intenso e a baixa umidade continuam nesta quinta-feira (9/9). A previsão do tempo para o Distrito Federal é de temperatura máxima de 34ºC no período da tarde, quando os termômetros atingem as maiores temperaturas. Segundo o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar vai variar entre 75% e 15%, sendo a mais baixa para as horas mais quentes do dia. A capital registrou a temperatura mínima de 12ºC na região de Águas Emendadas durante a madrugada.

De acordo com o Inmet, o céu terá poucas nuvens e névoa seca, principalmente durante a tarde. Na região do Plano Piloto, a temperatura máxima pode chegar a 33ºC e a mínima ficou em torno de 20ºC, no início da manhã. A umidade relativa do ar será de 50% pela manhã, atingindo a mínima de 20% no período da tarde.

Atenção

Nesse período do ano em que as temperaturas se elevam e a umidade do ar fica baixa, é importante e necessário beber bastante água e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 16h. Segundo a Defesa Civil, também é preciso umidificar os ambientes com toalha molhada, balde com água ou um umidificador.