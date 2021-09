Motorista provoca acidente após fugir da polícia em Santa Maria

CB Correio Braziliense

Motorista dirigia um carro roubado e tinha passagem por tráfico e roubo - (crédito: PRF)

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (8/9), após provocar um acidente ao tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O condutor, 28 anos, conduzia uma Fiat Fiorino roubada na BR 040, em Santa Maria (DF) e, ao ser abordado pelos policiais, deu início à fuga que só terminou quando o carro colidiu com um poste.



Segundo a PRF, os policiais faziam uma ronda na BR 040 e deram ordem de parada ao veículo. O motorista desobedeceu o pedido policial e tentou fugir do local. Os agentes perseguiram o carro por aproximadamente três quilômetros. No percurso, o condutor colidiu com outro carro e seguiu em fuga cometendo diversas infrações de trânsito, além de ter colocado em risco a vida dos condutores e pedestres que transitavam pela via.

Após entrar numa estrada de chão, o homem bateu em um poste de iluminação pública e ficou imobilizado, sendo preso pelos agentes. Os policiais verificaram que o carro foi roubado no dia 1º de setembro deste ano e utilizava placas clonadas. Além disso, o condutor, que não possuía habilitação, já havia sido preso por tráfico de drogas com associação criminosa, roubo e receptação.

O homem, que já estava em prisão domiciliar, agora vai responder pelo crime de receptação e por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Ele foi encaminhado à 20ª DP, no Gama (DF), junto com o veículo.