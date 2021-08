PRF prende passageiro de ônibus com 13 kg de cocaína na bagagem

EH Edis Henrique Peres

(crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde desta segunda-feira (16/8), um homem, 30 anos, que levava, na mala, 13 kg de cocaína. Os policiais fiscalizavam ônibus interestaduais com o auxílio de cães farejadores quando abordaram o veículo que tinha como destino o Nordeste.

O cachorro K9 farejou as malas no bagageiro e não encontrou nada. No entanto, ao inspecionar a bagagem de mão, que estava com os passageiros na parte superior do veículo, avisou que uma das mochilas tinha drogas.

Os agentes revistaram a mochila indicada e encontraram 13kg de cocaína separados em pacotes. Um homem assumiu a propriedade do ilícito e informou que o levaria para o Nordeste, em troca de R$ 3 mil pelo transporte do entorpecente.

O homem foi preso pela PRF e encaminhado, junto com a substância, para a 16ª Delegacia de Polícia Civil do DF, em Planaltina.