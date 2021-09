JE Júlia Eleutério

Incêndio no Restaurante Dona Ju, em Arniqueira, nesta quinta-feira (9/9) - (crédito: CBMDF)

Um incêndio destruiu o restaurante Dona Ju Cozinha e Bar, em Arniqueira, na manhã desta quinta-feira (9/9). O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado por volta das 6h30. As chamas já foram controladas. O local fica na Vereda da Cruz, próximo a Águas Claras.

Segundo os bombeiros, as primeiras equipes que chegaram ao local se depararam com um incêndio de grandes proporções que se alastrava pela área do restaurante, atingindo o piso inferior e superior. O local fica próximo das Unidades do 25º GBM de Águas Claras e do Grupamento de Combate a Incêndio Urbano (GPCIU) do Pistão Sul possibilitando a ação rápida de chegada ao restaurante para prestar o combate às chamas.

Um homem chamado André, 47 anos, que dormia no piso inferior do estabelecimento, inalou uma quantidade considerável de fumaça. Ele foi atendido no local e apresentava tosse severa, sendo transportado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante. Os bombeiros afirmam que a vítima estava consciente e orientada, apesar do susto.

A perícia do CBMDF foi chamada para investigar as causas do incêndio no local. A Polícia Militar do DF controlou o trânsito no local.