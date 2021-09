Incêndio consome parte da Floresta Nacional de Brasília nesta quarta (8/9)

PM Pedro Marra

(crédito: Arquivo pessoal)

Um incêndio consome a Floresta Nacional de Brasília (Flona) na noite desta quarta-feira (8/9), de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A corporação informou, por volta das 18h56, que recebeu solicitação para conter as chamas na área ambiental. “O incêndio está no meio da Flona e estão tentando acessar (o local)”, detalha.

Uma imagem feita nesta noite, perto do Setor de oficinas de Taguatinga Norte, mostra uma grande fumaça. Segundo moradores da região, as chamas só aumentam. Integrante de um grupo de trilheiras que frequenta o local, a técnica administrativa dos Correios Margarília Alexandre, 41 anos, diz que colegas postaram a imagem há cerca de uma hora no grupo por aplicativo de mensagens.



Ela diz que a queimada da área foi muito rápida e segue em alta. "Uma integrante já falou no grupo que estão de sobreaviso para sair de casa. Elas moram no Incra, na área rural”, explica Margarília.

Confira o incêndio



Ermida

O Corpo de Bombeiros informou que atende a outro incêndio, na Ermida Dom Bosco. "Militares do Posto de Serviço do BPRV (Batalhão de Policiamento Rodoviário) fizeram o acionamento informando do incêndio em vegetação", diz a corporação.

Aguarde mais informações