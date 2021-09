Corpo é encontrado com marca de pedrada na cabeça no Recanto das Emas

DD Darcianne Diogo

O corpo ainda não foi identificado e tinha marcas de pedradas - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o assassinato de um homem deficiente físico, ainda não identificado, na Avenida Monjolo, no Recanto das Emas. A vítima foi encontrada morta, na manhã dessa quinta-feira (9/9), com marcas de violência na cabeça, segundo investigações preliminares.



O delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Pablo Aguiar, acredita que a vítima tenha sido morta a pedradas. "Encontramos tijolos e pedras no local do crime que provavelmente teriam sido utilizados pelos criminosos para cometer o homicídio", detalhou.

Nesse momento, policiais estão nas ruas para identificar e prender os autores. Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso.

Aguarde mais informações