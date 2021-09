CM Cibele Moreira

Segundo a Codeplan, há cerca de 47 mil adolescentes na faixa etária de 16 anos no DF - (crédito: Gent Shkullaku/AFP)

O Distrito Federal recebeu mais 17.550 doses da vacina Pfizer-BioNTec nesta quinta-feira (9/9). O imunizante será utilizado para a aplicação em adolescentes de 16 anos. A vacinação desse grupo inicia nesta sexta-feira (10/9), em 31 pontos exclusivos que serão divulgados no site da Secretaria de Saúde.

As vacinas recebidas nesta quinta-feira (9/9) vão complementar as 16.380 doses da Pfizer recebidas nesta quarta-feira (8/9). De acordo com a Secretária de Saúde, há ainda mais 9 mil doses que foram distribuídas para a faixa etária dos 17 anos e que não foram utilizadas.

Ao todo, cerca de 42.930 doses da Pfizer serão disponibilizadas para os adolescentes de 16 anos nesta sexta-feira (10/9). Dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), apontam que cerca 47 mil pessoas nesta faixa etária residem na capital do país.

"Praticamente nós temos doses de Pfizer para todo o público de 16 anos. Calma para ir nos postos. Tem que vacinar, mas não há necessidade de correria", ressaltou o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9/9), na sede da pasta.