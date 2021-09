Média móvel de mortes por covid-19 no DF é a menor em 22 dias

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Distrito Federal registrou a menor média móvel de mortes por covid-19 em 22 dias, nesta quinta-feira (9/9). Em 18 de agosto, o resultado estava em 13 e alcançou 13,43 nesta quinta (9/9). Em comparação ao dado de 14 dias atrás, 26 de agosto, houve queda de 10,5%, o que representa estabilidade.

A média móvel de casos da doença no DF chegou a 777 nesta quinta (9/9), registro 10,7% superior ao indicativo de 26 agosto, o que também mostra estabilidade no cálculo. Em alta desde o início de setembro, é a primeira vez no mês que o número está estável — quando a variação é inferior a 15%, tanto para mais quanto para menos.

As médias móveis são refeitas todos os dias, de acordo com os resultados dos últimos sete dias, e ajudam a visualizar o desenvolvimento da pandemia, amenizando possíveis atrasos nas notificações.

A taxa de transmissão da covid-19 está em 0,93. O indicador, que mostra a reprodução da pandemia, estava em 0,92 nessa quarta (8/9). O número indica que cada 100 pacientes infectados com a doença podem transmiti-la a outros 93.

Boletim diário

Com 525 infecções confirmadas em 24 horas, o número de casos em um único dia é o menor desde 24 de agosto. No total, o Distrito Federal tem 478.117 pacientes com a doença, dos quais 459.898 (96,2%) são considerados recuperados. As mortes pela doença na capital federal totalizam 10.178 — dessas, 12 foram notificadas nesta quinta (9/9).

Todos os óbitos registrados ocorreram em setembro, sendo quatro apenas desta quinta (9/9). Somente uma pessoa não sofria de nenhuma comorbidade. Cardiopatia e distúrbios metabólicos afetavam, respectivamente, seis e quatro vítimas. Imunossupressão e obesidade acometiam, cada uma, três pacientes. Uma pessoa era pneumopata.