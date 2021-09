Taxa de transmissão da covid-19 aumenta no Distrito Federal

PM Pedro Marra

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A taxa de transmissão da covid-19 aumentou, nesta sexta-feira (10/9), no Distrito Federal. O indicador, divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde do DF (SES) ficou em 0,95, número maior do que o registrado na quinta-feira (9/9), 0,93. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), se a taxa for menor que 1, a pandemia tende a acabar. Caso seja maior que 1, avança.

De acordo com o boletim epidemiológico da SES, o DF teve, nesta sexta, queda na média móvel de mortes por complicações da covid-19 pelo segundo dia seguido. O indicador de hoje ficou em 12,43, 17,8% menor na comparação com 14 dias atrás. A média móvel de casos ficou em 709,14, diminuição de 0,84% no mesmo período de análise.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o DF registrou 578 novos casos, o que totaliza 478,6 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 460,8 mil recuperados. Nas últimas 24 horas, a pasta identificou mais 13 mortes por covid-19, sendo nove homens e quatro mulheres. Dessas, quatro vítimas eram de Goiás.

Com 52 mil casos e 1,5 mil óbitos, Ceilândia segue como a região administrativa mais afetada pela pandemia no DF. Taguatinga está com 37 mil moradores infectados e 984 mortes, números menores do que em Samambaia, que possui 26 mil contaminados e 772 vidas perdidas pela covid-19. No Plano Piloto, mais de 47 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e 691 morreram de complicações da doença.