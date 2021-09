Vítima de acidente que deixou 6 mortos é enterrada em Taguatinga

AM Ana Maria da Silva PM Pedro Marra

Familiares e amigos despediram, neste sábado, de Karen Layane de Sousa e Silva, 21 anos, uma das vítimas do acidente na BR-040, que deixou seis mortos na última quinta-feira (9/9). O velório começou às 8h30, na Capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. Ao menos 100 pessoas acompanharam a cerimônia por volta das 10h.

O acidente aconteceu após um caminhão Volvo – que transportava cerâmica – bater na traseira de um Citroen C4 Pallas, na BR-040. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu às 21h07, em Luziânia (GO), sentido Cristalina, também em Goiás. Uma pessoa havia ficado em estado grave, foi encaminhada a um hospital, mas chegou ao local em óbito. Todas as vítimas estavam no veículo menor.

De acordo com a tia de Karen, que não quis se identificar, os jovens tinham como destino uma fazenda, em Luziânia. No carro, haviam três meninas e três homens. Thalles Diego era o responsável pela direção. “Karen era trabalhadora. Trabalhava em uma panificadora de Santa Maria e era uma jovem muito alegre. Toda a família está bem abalada e inconformada. Eram todos bem jovens, tinham muito o que viver ainda”, pontua.

Caminhão atinge motociclista

Neste ano, a BR-040 teve outros acidentes graves e com vítimas. Em 24 de janeiro, um homem morreu após bater com a moto na traseira de um caminhão no início da noite, por volta das 19h, no km 8 da BR-040. A vítima, Raimundo Oliveira de Carvalho, 45 anos, dirigia rumo a Valparaíso (GO) com uma motocicleta Honda Bros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem teve mais ferimentos na cabeça. “O primeiro atendimento foi feito pela Concessionária Via 040. O médico deslocou e atestou o óbito no local”, informou a PRF, à época.

Na tarde de 3 de agosto deste ano, um homem de 34 anos morreu após colidir contra um caminhão na BR-040, em Santa Maria, próximo ao monumento Solarius, conhecido como Chifrudo. Alex Oliveira dirigia uma motocicleta Honda vermelha, e o acidente ocorreu por volta das 15h10.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) deslocou dois carros e uma aeronave de resgate até o local do acidente, onde 12 militares atuaram no socorro. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o motociclista caído no chão e inconsciente. Os bombeiros constataram que a vítima havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e apresentava suspeita de múltiplas fraturas.

Os militares iniciaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, na tentativa de restabelecer os sinais vitais da vítima. O procedimento de reanimação durou cerca de uma hora e contou com apoio de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Porém, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada por um médico da equipe.

Os bombeiros informaram que o motociclista bateu contra um caminhão branco. O motorista, um jovem de 29 anos, saiu ileso e não precisou ser levado ao hospital. A corporação não informou a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal também atuaram no local da colisão.

Atropelamento

Em 30 de março, um nigeriano, de 33 anos, morreu por volta das 15h30 após ser atropelado por um veículo na BR-040, na altura das Casas Bahia, em Valparaíso (GO). O acidente aconteceu em frente a um ponto de ônibus. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do veículo fez o teste do bafômetro, e o resultado apontou zero para alcoolemia. A pista precisou ser interditada para a perícia. O trânsito ficou mais intenso no sentido Brasília-Valparaíso.





