VÍDEO: motociclista de 34 anos morre após colidir contra caminhão na BR-040

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 34 anos morreu, na tarde desta terça-feira (3/8), após colidir contra um caminhão na BR-040, em Santa Maria, próximo ao monumento Solarius, conhecido como Chifrudo. Alex Oliveira dirigia uma motocicleta Honda vermelha, e o acidente ocorreu por volta das 15h10.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) deslocou dois carros e uma aeronave de resgate até o local do acidente, onde 12 militares atuaram no socorro. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o motociclista caído no chão e inconsciente.

Após avaliação, os bombeiros constataram que a vítima havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e apresentava suspeita de múltiplas fraturas.

Os militares iniciaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, na tentativa de restabelecer os sinais vitais da vítima. O procedimento de reanimação durou cerca de uma hora e contou com apoio de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Porém, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada por um médico da equipe.

Os bombeiros informaram que o motociclista bateu contra um caminhão branco. O motorista, um jovem de 29 anos, saiu ileso e não precisou ser levado ao hospital. A corporação não informou a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal também atuaram no local da colisão.