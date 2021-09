Morre professora da UnB Lourdes Maria Bandeira neste domingo (12/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB)

A professora da Universidade de Brasília (UnB) Lourdes Maria Bandeira morreu neste domingo (12/9). A causa da morte ainda não foi divulgada. A docente, formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), fazia parte do Departamento de Sociologia da UnB desde 2005 e era referência como pesquisadora nos temas de feminismo, gênero e violência contra a mulher.



Em uma publicação nas redes sociais, a antropóloga e pesquisadora Débora Diniz, ex-aluna de Lourdes, prestou homenagem para a professora agradecendo os ensinamentos e momentos vividos. “Sinto uma tristeza de quem se sente um pouco só com sua morte. Não me despedi. Guardo cada lembrança de nosso último almoço juntas”, recorda em post publicado no Instagram.



Outra ex-aluna também usou as redes para falar sobre os legados deixados pela professora. “Nos estudos, tivemos diálogos acadêmicos críticos e construtivos sobre feminismo e gênero. Algo raro quando se pensa a relação professora-aluna, orientadora-orientanda na pesquisa e produção de conhecimento”, destaca. “Sou eternamente grata por todos os nossos encontros, pelos risos, pelas dicas, pelos conselhos, pelas críticas, pelo respeito e pela maturidade com que sempre nos permitimos viver momentos áureos”, conclui a homenagem da ex-orientanda.



Trajetória



Segundo currículo Lattes de Lourdes, ela possuia graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1973, mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB) em 1978 e doutorado em Antropologia pela Université René Descartes - de Paris V em 1984. Realizou também Pós-Doutorado na área de Sociologia do Conflito com o Prof. Michel Wieviorka, na École des Hautes Études en Sciences Sociales-EHESS (2001-2002). Desde 2005 era Professora Titular no Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, tendo experiência acadêmica e docente, além de publicações e orientações, na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia Urbana e da Cultura - Gênero, Feminismo, Violência de Gênero, e Políticas Públicas. Atuava principalmente nos seguintes temas: Conflito e violência nas relações de gênero, cidadania, mulheres, feminismo e políticas públicas.

Lourdes era também coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Mulher (NEPEM) e membro do Conselho de Direitos Humanos da Universidade de Brasília (CDHUnB). Atualmente estava como membro do comitê editorial da Editora da Universidade de Brasília e desenvolvia projetos de pesquisa: "Feminicídio no Brasil" e “Relações de cuidado e cuidadoras nas redes inter-institucionais de apoio às mulheres vítimas de violência”. Atuou por uma década como Editora-chefe da Revista Sociedade e Estado.