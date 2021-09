Calor e seca devem permanecer ao longo da semana no Distrito Federal

RM Rafaela Martins

Uma nova semana se inicia, mas a história se repete para o brasiliense: calor, seca e sem previsão de chuva para os próximos dias. Nesta segunda-feira (13/9), os termômetros na capital federal podem chegar aos 35°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada durante a madrugada foi de 18°C, e a máxima ficará acima dos 30°C.

O meteorologista Heráclio Alves ressaltou que esse quadro continuará, pois existe uma massa de ar seco predominante no Distrito Federal. “A névoa seca impede a formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas. Por isso, estamos vendo temperaturas cada vez mais altas e umidade relativa do ar baixa. Esse quadro deve permanecer durante a semana”, explicou.

Além disso, a umidade relativa do ar deve ficar perto de 45%, pela manhã e de 15%, à tarde. Informações do Inmet indicam que a intensidade dos ventos que chegam à capital são fracos. O tempo seco exige cuidados específicos com a saúde, para manter o organismo hidratado. Leia abaixo algumas orientações da Defesa Civil.

Recomendações

» Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo. Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

» Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

» Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

» Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

» Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

» Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas;

» Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

» Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

» Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

» Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

» Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

» Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.

Fonte: Defesa Civil