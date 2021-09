CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente entre um ônibus de viagem e um caminhão carregado de baterias resultou em sete pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (13/9). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) o ônibus teria batido na traseira do caminhão na BR 060, no KM 15, área de Goiás.

Devido à colisão, uma das faixas segue interditada. De acordo com a Polícia Federal Rodoviária, o ônibus tinha 43 passageiros e vinha de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, com destino a Goiânia, Goiás.

Ao todo, sete pessoas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), CBMDF e Concessionária Triunfo. As vítimas foram encaminhadas para Anápolis (GO), Alexânia (GO), Gama e Ceilândia. Três, segundo a polícia, estavam em estado grave.

A PRF continua no local prestando atendimento.