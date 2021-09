CM Cibele Moreira

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal recebeu, na tarde desta segunda-feira (13/9), mais 77.220 doses da vacina Pfizer. De acordo com a Secretaria de Saúde, a nova remessa será utilizada para a vacinação dos adolescentes de 14 e 15 anos, que está marcada para começar na quarta-feira (15/9). A confirmação da chegada dos imunizantes foi feita pelo subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, durante coletiva de imprensa.

Segundo Valero, com a remessa que desembarcou hoje na capital, o Distrito Federal conta com mais de 100 mil doses da Pfizer para a aplicação do grupo etário acima de 14 anos. "A Codeplan estima um público de, aproximadamente, 90 mil pessoas entre 14 e 15 anos. Com isso, o DF dá continuidade ao programa de imunização trabalhando nessas duas faixas etárias", destacou o subsecretário de Vigilância à Saúde.

Nesta semana, não haverá ampliação do grupo apto para antecipar a segunda dose (D2) contra a covid-19, pois o DF só recebeu imunizantes para a primeira dose (D1). Até o momento, apenas quem está marcado para completar o ciclo vacinal até 24 de setembro poderá receber o imunizante antes da data prevista.

Até o momento, 13 mil jovens de 16 anos procuraram as salas de vacinação no Distrito Federal. A estimativa da Secretaria de Saúde é de 40 mil pessoas nessa faixa etária. Em relação aos adolescentes de 17 anos, 80% já iniciaram a imunização contra a covid-19.

"Esses adolescentes por direito estatutário podem ir aos postos. Não precisam, necessariamente, estarem acompanhados dos pais, para se vacinarem. A vacina dos 14 e 15 anos começam na quarta-feira, e amanhã (14/9), será divulgado — no site da Secretaria de Saúde — os pontos de aplicação", ressaltou Divino Valéro.