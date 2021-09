EH Edis Henrique Peres

(crédito: RENATO ALVES)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, na manhã desta segunda-feira (13/9), a ampliação da faixa etária de imunização contra a covid-19 para jovens de 14 e 15 anos. A expectativa do governador é começar a vacinação ainda nesta quarta-feira (15/9).



A novidade foi contada na conta do Twitter de Ibaneis. No anúncio, o governador destaca: “começamos a semana com uma ótima novidade”, e completa: “preparem os braços! E vamos em frente”.

#VacinaDF ???? Bom dia! Começamos a semana com uma ótima novidade: vamos iniciar a vacinação contra covid-19 para o público de 14 e 15 anos a partir de quarta-feira (15). Preparem os braços! E vamos em frente! ???????????? — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) September 13, 2021

A vacinação é importante para conter o avanço da pandemia. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, no domingo foram registrados 734 novos casos, além de 11 mortes. Ao todo, no DF, 480.018 pessoas já se contaminaram com a covid-19, sendo que 462.222 (96,3%) se recuperaram.

Em relação às mortes, desde o começo da crise sanitária, a capital do país notificou 10.212 vidas perdidas, ou seja, 2,1% do total de infectados.

Pontos de imunização

Nesta segunda-feira (13/9), a imunização contra a covid-19 continua para o público acima de 16 anos. O atendimento será das 8h às 17h, nos pontos de atendimento de pedestres. Em alguns locais haverá atendimento noturno até às 22h. Já para os atendimentos em pontos de drive-thru, o horário será de 9h às 17h, nos pontos diurnos, e de 18h às 22h para os pontos noturnos.

Para jovens de 16 e 17 anos, além de gestantes e puérperas dessa idade, a Secretaria de Saúde do DF destinou 32 locais exclusivos.