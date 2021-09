Construção do Terminal Rodoviário do Sol Nascente está com edital aberto

CB Correio Braziliense

Com a infraestrutura do terminal, outras linhas serão criadas e haverá ampliação da oferta de transporte coletivo que atende o local - (crédito: Semob/Divulgação)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) publicou, nesta segunda-feira (13/9), no Diário Oficial do Distrito Federal, o edital de concorrência pública para contratação de empresa que vai construir o primeiro terminal de ônibus urbano do Sol Nascente. As propostas devem ser entregues em 15 de outubro, às 10h, no prédio da Semob. Veja o endereço abaixo.

O investimento previsto para a execução do projeto é de R$ 3,5 milhões e o prazo para a conclusão das obras é de 18 meses. Devem ser criados cerca de 80 empregos diretos e indiretos na construção do terminal, segundo a pasta. O edital pode ser acessado no site da Semob.

O novo terminal será construído na Quadra 105, Conjunto M, AE1 (Trecho 2) do Sol Nascente, e vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas. Distribuído em uma área de 24,2 mil metros quadrados, o projeto conta com seis baias para embarque, 10 pontos de estocagem, 14 vagas de estacionamento para veículos e 11 para motos, paraciclos com 24 vagas, três salas para apoio administrativo, além de lanchonete e banheiros com acessibilidade.

Atualmente, o Trecho II é atendido por três linhas, com 231 viagens em dias úteis, 150 aos sábados e 85 aos domingos. Com a infraestrutura do terminal, outras linhas serão criadas e haverá ampliação da oferta de transporte coletivo que atende o local, de forma que os usuários poderão ter acesso a destinos como Rodoviária do Plano Piloto, W3 Sul, W3 Norte, SIA/Saan, Águas Claras, Pistão Sul e Samambaia.

Propostas para construção do terminal rodoviário do Sol Nascente



Quando: 15 de outubro, às 10h



Onde: Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), no SAUS, Quadra 01, Bloco G, Lote 315, Edifício Telemondi I — 6º andar, Sala de Reuniões



Edital: site da Semob. Demais informações poderão ser obtidas por meio de cpl@semob.df.gov.br ou cecon@semob.df.gov.br



*Com informações da Semob