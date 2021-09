DF ocupa 7ª posição em lista nacional de habitantes completamente vacinados

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press - 24/8/21)

O Distrito Federal ocupa o 7º lugar na lista dos entes federativos com população completamente vacinada contra a covid-19. Na capital federal, 1.039.639 pessoas (36,06%) receberam as duas doses (D2) dos imunizantes ou a vacina de aplicação única (DU), da Janssen.

Quando o critério é a proporção em relação ao público vacinável do DF — cidadãos acima de 12 anos — a porcentagem de quem está com o esquema de imunização completo cresce para 40,32%.

Em relação à primeira dose (D1) das vacinas, 2.060.181 brasilienses estão imunizados, número que corresponde a 67,49% da população geral e 79,9% daqueles que podem se vacinar. O Distrito Federal ocupa a 4ª colocação no ranking nacional de quem mais aplicou D1.

A Secretaria de Saúde vacinou, nesta segunda (13/9), 9.293 pessoas com a D1, 17.414 com a D2 e cinco com a vacina de dose única, da Janssen. O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou nesta segunda-feira (13/9) que adolescentes de 14 e 15 anos começarão a ser imunizados contra a covid-19 na quarta (15/9).

A lista nacional das unidades federativas com mais pessoas completamente vacinadas é liderada por São Paulo (76,52%), seguido por Rio Grande do Sul (67,92%) e Santa Catarina (67,22%).

O ranking de maior aplicação proporcional de D2 e DU é encabeçado por Mato Grosso do Sul (49,33%), São Paulo (45,65%) e Rio Grande do Sul (40,79%). O levantamento é do portal Coronavírus Brasil.