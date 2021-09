Morre Joiro Gomes da Silva, pioneiro de Brasília, aos 90 anos

JE Júlia Eleutério

(crédito: Arquivo pessoal)

Joiro Gomes da Silva, um dos pioneiros de Brasília, faleceu na tarde desta segunda-feira (13/9), aos 90 anos. Segundo familiares, Joiro estava acompanhado da cuidadora quando veio a óbito. O velório será hoje entre as 14h e 16h no cemitério Campo da Boa Esperança, capela 10. O sepultamento está marcado para as 16h30.

Nascido em Recreio (MG), em 1931, Joiro foi Secretário de Administração do Distrito Federal. Poucos anos depois, em 1969, assumiu o principal cargo da Secretaria de Governo do DF, onde ficou até 1974. O pioneiro também trabalhou como diretor administrativo da Infraero entre os anos de 1976 e 1982. Joiro ocupou diversos outros cargos na administração da capital até se aposentar como Procurador do DF em 1987.

Morador do Lago Sul, antes de fixar raízes na capital federal, ele residiu no Rio de Janeiro, onde cursou a faculdade de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O sobrinho Raul Saboia recorda que os dois tinham projetos e lamenta a perda do tio, destacando que ficará com as recordações dos bons momentos vividos.

“Exemplo de profissional competente e dedicado. Recentemente estávamos complementando mais um sonho, com a revitalização dos espaços físicos, lançamento de livro e vídeos, visando registrar para as novas gerações a continuidade e a importância do serviço solidário. Infelizmente, com seu falecimento, as homenagens serão eternizadas nos corações e nos projetos que cultivou ao longo de sua vida”, ressalta Raul que busca conforto junto à família com fé em Deus.

Joiro era casado com Maria Paula Frassinetti Gomes da Silva desde 1963. O casal não teve filhos biológicos. No entanto, nos últimos 15 anos, o casal se dedicava a cuidar de jovens carentes. Atualmente, quatro jovens moravam com eles, todos estudando com o apoio do casal. Raul destaca a admiração pelo tio por sua atuação cidadã e solidária na alfabetização de crianças carentes no Rotary Brasília e, nos últimos 25 anos, junto à Fundação Senhor Pires, em Independência (CE).

Durante vários anos, Joiro se dedicou a dar palestras e aulas para universitários e funcionários. Viajado, o mineiro conheceu todos os estados do Brasil, com exceção do território de Fernando de Noronha. Além disso, viajou para mais de 27 países ao longo da vida.