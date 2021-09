Jovem de 19 anos é assassinado a tiros no Sol Nascente

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um homicídio ocorrido na manhã dessa terça-feira (14/9), na Chácara 99, no conjunto B do Setor Habitacional Sol Nascente. Christian Peterson Ferreira Nunes, 19 anos, levou diversos tiros no meio da rua. Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso.



As investigações são conduzidas pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte). Segundo o delegado-chefe da unidade, Gustavo Guerreiro, ocupantes de um Corsa teriam passado pelo local, por volta das 10h, efetuado os disparos e fugido em seguida. A motivação ainda está sendo apurada, mas a suspeita é de que a guerra entre traficantes tenha ocasionado o homicídio.

Christian Peterson foi baleado na cabeça e nas costas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF que atendeu a ocorrência. De acordo com a corporação, a vítima estava de bruços, próximo ao meio-fio e morreu antes da chegada do socorro.