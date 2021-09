Mulher é presa por venda ilegal de produto para emagrecer

CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (14/9), a operação Illicit Trade (comércio ilícito) nas regiões de Ceilândia, Taguatinga e Vicente Pires. Durante as buscas, uma mulher, 35 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa em flagrante portando produtos para emagrecimento sem autorização de comercialização no Brasil.

Segundo a polícia, a operação buscava cumprir quatro mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela justiça devido a investigação sobre venda de produtos para emagrecimento através de redes sociais. Esses produtos, chamados de New Green e Innovate, não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo assim, não poderiam ser comercializados.

Conforme investigado, a mulher vendia frascos de Innovate pelas redes sociais. Ela afirmou que vendia cada produto por R$ 200,00. A busca também resultou na apreensão de sete aparelhos de telefone celular e um notebook. A autuada foi encaminhada para a carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia.

De acordo com o delegado-adjunto Thiago Peralva, da 19ª Delegacia de Polícia, responsável pela operação, “os investigados continuam sendo monitorados já que tal prática é ilícita perante a lei brasileira”.