Homem acusado de matar amigo dentro de bar no Novo Gama é preso no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) prenderam, na manhã desta quarta-feira (15/9), um homem, 35 anos, acusado de assassinar junto ao pai o próprio amigo. O crime aconteceu depois de uma discussão dentro de um bar, no Novo Gama (GO) — distante cerca de 39km de Brasília (veja o vídeo do delegado explicando o caso).



A equipe recebeu a informação de que o suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto depois da ex-mulher registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica na 3ª DP.

Segundo o delegado-adjunto da unidade policial, Douglas Fernandes, o homicídio aconteceu em 2019 e, desde então, o suspeito encontrava-se foragido. “O fato ocorreu após uma briga banal entre o pai do autor e a vítima, sendo que os três eram amigos e conhecidos da localidade”, detalhou.

A vítima foi morta a tiros dentro do estabelecimento. Nesta quarta-feira (15/9), os policiais localizaram e prenderam o autor na QNR 5 de Ceilândia. Na 3ª DP, ele é investigado pelo crime de stalking (perseguição) contra a ex-mulher e, por isso, foi indiciado e responderá também na Lei Maria da Penha.