Homem que estuprou adolescente em Ceilândia é preso após flagrante

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução/Facebook)

Um adolescente, 14 anos, com microcefalia secundária foi estuprado próximo a uma cachoeira, num setor de chácaras de Ceilândia. O autor, 57 anos, foi preso na noite dessa quarta-feira (15/9) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O crime teria acontecido por volta das 21h. O suspeito, que é vizinho da família da vítima, foi flagrado por um morador no momento em que levava o adolescente para o fundo de um lote, na região. “O autor percebeu que estava sendo notado e a testemunha, com medo, se escondeu, mas viu o momento em que o criminoso levava o menor por uma trilha”, detalhou o delegado-adjunto da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), Thiago Peralva.

Vizinhos relataram que o homem é conhecido na comunidade por praticar atos sexuais com animais. Segundo as investigações, o suspeito levou o adolescente até um córrego, próximo a uma cachoeira. Ele foi flagrado por moradores com a calça abaixada na altura das coxas e com o órgão genital ereto. “O adolescente, por meio de gestos, indicou que havia sido vítima de masturbação. Diante de todos esses fatos, ele foi detido em flagrante”, frisou o investigador.

O homem foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado à carceragem da PCDF, onde aguardará por audiência de custódia. A pena pode variar de 8 a 15 anos de prisão, caso seja condenado.