Centros de Juventude do DF estão fechados há 16 dias por falta de verba

AI Ana Isabel Mansur PM Pedro Marra RM Rafaela Martins

(crédito: Agência Brasília/Renato Araújo)

Fechados há 16 dias, os Centros de Juventude do Distrito Federal paralisaram as atividades por falta de dinheiro. Até o início do mês, as instituições estavam oferecendo curso profissionalizante de cuidador de idoso e oficinas de empregabilidade, break dance e teatro, além de atendimento psicossocial para 1.222 jovens.



O Instituto Iecap, que coordena as atividades, informou que para o período de 12 meses o valor recebido deveria ser de R$ 1.873.626, sendo que R$ 952.443,30, referentes à primeira parcela, deveriam ter sido pagos em maio de 2021, o que não ocorreu.

"O Instituto Iecap manteve os Centros de Juventude funcionando até o dia 31/08/2021, mesmo sem o recebimento (em respeito aos jovens, que neste momento de vulnerabilidade ficam mais desprotegidos), quando recebeu a determinação da Sejuv (Secretaria de Juventude do Distrito Federal) para suspender atividades dos Centros até segunda ordem e por prazo indeterminado", informou a instituição.

Esclarecimentos



Procurada pelo Correio, a Secretaria de Juventude informou que “está trabalhando diuturnamente para que todas as atividades dos Centros de Juventude sejam retomadas o quanto antes. E que o pagamento das dívidas será realizado em duas parcelas, de acordo com cronograma de desembolso aprovado".

Os centros só podem voltar a funcionar após resolução de questões administrativas, incluindo a primeira parcela de acordo com o Decreto nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016, artigo 33, inciso 1. Em nota, o Instituto Iecap assegura que prestou contas à Secretaria da Juventude, relativa ao período 2019/2020, em 5 de agosto de 2020 "rigorosamente no prazo previsto no Decreto Distrital nº 37.843/2016. Todas as prestações de contas estão no site do Iecap (iecap.org.br) na aba Transparência".

Os Centros de Juventude são espaços que promovem acesso à cultura, lazer, assistência social e profissional para jovens que têm entre 15 e 29 anos. O Governo do Distrito Federal (GDF) implementou três centros localizados em Ceilândia, em Samambaia e na Estrutural para atender pessoas encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras).