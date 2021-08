CB Correio Braziliense

(crédito: Acacio Pinheiro/Agencia Brasilia)

A região de Samambaia Sul receberá, em breve, o novo Centro de Juventude do Distrito Federal. A capital já tem outros quatro centros em diferentes locais. No dia 12 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Juventude e, aproveitando a data, as Secretarias de Juventude (Sejuv), Desenvolvimento Social (Sedes) e Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) apresentaram à comunidade as políticas públicas voltadas às pessoas de 15 a 29 anos.

O centro, localizado na QN 313, foi completamente reformado e adaptado para receber aulas de capacitação profissional, esporte e atividades culturais. Os investimentos do GDF para a obra foram de cerca de R$ 500 mil.

Os secretários das pastas compareceram ao local. A secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, destacou que a juventude do DF é uma preocupação do atual governo e o centro é importante para a comunidade. “Os jovens são uma grande preocupação do governo, estão se encaminhando para a vida adulta e, muitas vezes, não têm perspectiva de futuro. Este espaço aqui em Samambaia traz uma visibilidade muito importante, e ao entrar os jovens vão conseguir ter todo o tipo de encaminhamento”, afirmou.

Com informações da Agência Brasília