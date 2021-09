Bandidos rendem caminhoneiro no Entorno do DF e roubam R$ 430 mil em carnes

DD Darcianne Diogo

Caminhão foi encontrado por policiais militares na DF-001 - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma carga de carne do tipo cupim, avaliada em R$ 430 mil, foi roubada durante o transporte, na madrugada desta quinta-feira (16/9). O crime ocorreu perto do município de Cocalzinho (GO) — a cerca de 94km de Brasília. O veículo foi abandonado vazio pelo grupo, na DF-001, próximo aos Jardins Mangueiral.

O motorista do caminhão que levava os alimentos foi rendido e ameaçado por criminosos. Em depoimento ao qual o Correio teve acesso, a vítima disse que trabalha para uma empresa do Tocantins e que teve a carga roubada enquanto passava pelo povoado de Edilândia e pelo distrito de Girassol, ambos em Goiás.

Sob poder dos bandidos, o condutor foi obrigado a entrar em um carro, um Chevrolet Cobalt, e levado para um matagal. A vítima permaneceu no local até 1h30. Depois, conseguiu caminhar até Águas Lindas (GO), onde ligou para a Polícia Militar. As equipes o encontraram na BR-070 e o levaram para prestar depoimento na delegacia do município.

Fuga

Policiais militares do DF receberam a informação de que um caminhão estaria abandonado na DF-001, perto dos Jardins Mangueiral, em São Sebastião. Durante a fiscalização, os PMs encontraram o veículo e constataram ser o mesmo que transportava as carnes e havia sido roubado perto dali.

Os produtos, no entanto, não foram encontrados. Na delegacia, o motorista contou que a carga era avaliada em cerca de R$ 430 mil. O registro do boletim de ocorrência foi transferido para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que apura o caso.